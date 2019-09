L'Europe signalée hésitante à l'ouverture | EVS et Fagron à suivre

> Exmar - Le groupe anversois de transport et de traitement du gaz Exmar a subi une perte de 7,8 millions de dollars au premier semestre, en raison des amortissements liés aux investissements importants réalisés ces dernières années et des frais financiers plus élevés. Il a toutefois enregistré une hausse de 22% de son chiffre d'affaires. Le second semestre devrait nettement s’améliorer. > Notre article