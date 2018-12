L'Europe tente un nouveau rebond pour la fin d'année

Au lendemain d'une ascension spectaculaire, Wall Street a connu une journée beaucoup moins brillante jeudi, rétrocédant au préalable une partie de ses gains de la veille en raison d'une statistique de la confiance du consommateur décevante, avant de revenir en territoire positif dans la dernière demi-heure. L'indice Dow Jones a gagné 260,37 points, soit 1,14%, à 23.138,82 points. Le S&P-500, plus large, a pris 21,13 points (0,86%) à 2.488,83 points, après avoir cédé jusqu'à 2,8% en séance. Le Nasdaq Composite a avancé de 25,14 points (0,38%) à 6.579,49 points.

Le gain du S&P de 5,9% en deux jours est sa meilleure performance depuis août 2015; la Bourse était alors en phase de correction en raison d'un ralentissement de l'économie chinoise. Sur l'ensemble du mois de décembre, les trois indices sont néanmoins en baisse de plus de 9% et le S&P-500 est bien parti pour subir cette année sa plus forte perte en pourcentage depuis 2008.