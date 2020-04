L'Europe voit rouge après l'effondrement historique de l'or noir

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid-19 et afin de garantir la santé et la sécurité de tous les participants, WDP a décidé de tenir l’assemblée générale extraordinaire et l’assemblée générale annuelle du 29 avril à huis clos, donc sans la présence physique des actionnaires ou d’autres personnes qui ont autrement le droit d’assister à ces assemblées.