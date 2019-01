L L'Europe attendue en hausse après la Fed| Avis de broker sur Ahold Delhaize | Sequana Medical lance son IPO

Les marchés asiatiques progressent, alors que la Réserve fédérale américaine a annoncé mercredi le maintien sans surprise de sa politique monétaire . Mais elle a surtout déclaré qu'elle serait patiente en matière d'éventuels relèvements supplémentaires en raison des incertitudes économiques et financières et elle a laissé entendre qu'elle pourrait freiner la réduction de son bilan .

Les contrats à terme sur les marchés européens laissent augurer d'une ouverture positive en Europe, le DAX allemand et CAC français devraient grimper de l'ordre de 0,3%.

À Wall Street, le Dow Jones et le Nasdaq ont gagné respectivement 1,7% et 2,2%, les investisseurs espérant que la pause de la Fed dans le cycle de relèvement de ses taux d'intérêt donnerait un peu d'air à l'économie américaine et aux bénéfices des entreprises.