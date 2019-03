"L'action Fagron est digne d'achat"

Jefferies est devenu un peu plus prudent sur les banques du Benelux. Le broker abaisse ses objectifs de cours pour ABN Amro , ING et KBC en raison d’une contexte macroéconomique plus faible en Europe.

Selon Jefferies, ING reste digne d'achat, mais l'objectif de cours est réduit de 17,10 à 14,10 euros. Les analystes considèrent ING comme la banque la plus digitalisée et considère l'action comme leur favorite. Ils espèrent en savoir plus lors de la journée des investisseurs le 25 mars, sur la stratégie numérique d'ING et la manière dont la banque compte améliorer son efficacité, malgré le fait que les revenus sont sous pression.