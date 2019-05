"L'action Tesla pourrait tomber à 10 dollars dans un scénario du pire"

JC Penney, Qualcomm, Tesla...

* Les valeurs Techs et Semi-conducteurs sont orientées en hausse en avant-Bourse, à l'image d'Intel (+1,6%) ou de Qualcomm (+2,9%). Le département américain du Commerce est revenu lundi après la clôture de Wall Street sur une partie des restrictions imposées à Huawei en autorisant temporairement, jusqu'au 19 août, le géant chinois des télécoms à conserver ses réseaux existants et à fournir des mises à jour logicielles pour les possesseurs de ses téléphones.

* Les FAANG sont également bien orientés en avant-Bourse. Facebook s'adjuge 1,2%, Apple, Amazon.com et Netflix gagnent autour de 1,1% et Alphabet, la maison mère de Google, regagne 0,6%.



* HOME DEPOT avance de 0,9% dans les échanges d'avant-Bourse après l'annonce par le géant du bricolage d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, atténué toutefois par une croissance inférieure aux attentes de ses ventes à périmètre comparable.



* TESLA perd 2,7% à 199,8 dollars en avant-Bourse, ajoutant à ses pertes de près de 40% depuis le début de l'année. Baird a ramené son objectif de cours de 400 à 340 dollars et Morgan Stanley estime que l'action pourrait tomber à 10 dollars dans un "scénario du pire" où la survie du constructeur de voitures électriques serait en jeu à cause de ses difficultés de trésorerie et des interrogations sur la fiabilité de son système Autopilot.



* J.C. Penney et Kohl's chutent d'environ 10% avant l'ouverture après l'annonce par les deux groupes chaînes de grands magasins d'une baisse plus forte que prévu de leurs ventes à périmètre comparable sur le trimestre écoulé. Dans leur foulée NORDSTROM, qui publie après la clôture,

perd 2,3% et MACY'S 1,8%.

* Circor Interntanational, Crane - Crane, fabricant de produits industriels, a annoncé mardi une offre d'achat non sollicitée de 894 millions de dollars sur son concurrent Circor, pour une valeur d'entreprise de 1,17 milliard. L'action Circor flambe de 46,8% à 45,00 dollars en avant-Bourse, s'alignant sur le prix proposé.



* Ocular Therapeutics - La biotech spécialisée dans l'ophtalmologie chute de 16,9% en avant-Bourse en réaction aux résultats d'essais de phase 3 de son traitement du glaucome OTX-TP qui n'a pas atteint son objectif principal.