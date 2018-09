L'anxiété s'installe en Asie, rafale de résultats belges

Aedifica - Fort de résultats annuels au beau fixe, la société immobilière réglementée (SIR) Aedifica souhaite prendre pied dans un quatrième pays pour diversifier encore le risque géographique. Et devenir un ‘pure-player’ sur le segment de l’immobilier de santé. Une nouvelle ligne de 300 millions d’euros d’argent frais- la plus importante augmentation de capital lancée dans le secteur - pourrait être levée d’ici 2019 pour permettre à la SIR d'atteindre ses objectifs. → Notre article

Bebig - Eckert & Ziegler BEBIG SA (BEBIG) et Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (EZAG) examinent actuellement l'opportunité de proposer à leurs actionnaires la fusion des deux sociétés. L'opération envisagée serait une fusion transfrontalière par absorption de BEBIG par EZAG. À la suite de la fusion, les actions BEBIG seraient annulées et radiées d'Euronext Brussels et les actionnaires de BEBIG se verraient attribuer des actions EZAG, qui sont cotées sur la bourse de Francfort.

Econocom - Les résultats semestriels publiés ce mercredi soir par Econocom confirment les sombres estimations avancées en juillet dernier. Pour rappel, le spécialiste franco-belge de l'IT avait envoyé un sérieux avertissement sur ses résultats, ce qui lui avait valu la plus forte chute de son cours (-32,16%) depuis son introduction en Bourse. Pour les six premiers mois de l'année, l'entreprise affiche une perte nette de 3,7 millions d'euros. Un an plus tôt les comptes étaient dans le vert avec un bénéfice de 31,9 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant plonge de 42% sur un an à 34 millions d'euros. → Notre article