L'enquête "Tankan" freine la Bourse de Tokyo | Telenet ex-dividende

Un "accord de principe, de concert avec le Mexique" a été trouvé in extremis entre les Etats-Unis et le Canada dimanche soir afin de réformer le traité de libre-échange Aléna. Pour l'occasion, l'Aléna change de nom et devient l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), "un accord commercial de grande qualité qui donnera lieu à des marchés plus libres, à un commerce plus équitable et à une croissance économique solide dans notre région", ont déclaré Ottawa et Washington dans un communiqué conjoint émis à 5h30 heure belge ce lundi, une demi-heure avant la date-butoir imposée par Donald Trump.



Les détails de l'accord seront dévoilés ce lundi.