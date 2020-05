L'heure est de nouveau à l'optimisme sur les bourses

La société immobilière Befimmo a fait état jeudi soir d'un bénéfice EPRA de 21,5 millions euros au premier trimestre, contre 18,4 millions un an auparavant. Son résultat net est par contre tombé à 11,2 millions d'euros contre 72,6 millions au 31 mars 2019. "Cela s'explique principalement par une variation positive de la juste valeur des immeubles de placement moindre que celle enregistrée lors du premier trimestre de l’année dernière (1,5 millions d'euros contre 68,4 millions un an auparavant)", détaille-t-elle dans un communiqué .

"Vu ces incertitudes et par prudence, Befimmo entend pour l’exercice 2020 placer le dividende au niveau réglementaire, soit minimum 80% de la somme du résultat corrigé et des plus-values nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérés de l’obligation de distribution, diminuée de la réduction nette de l’endettement de la société au cours de l’exercice".