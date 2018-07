"L'humeur plus optimiste des marchés pourrait être éphémère"

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, dans le sillage des places d'Asie et d'Europe après le passage à vide provoqué la veille par la nouvelle offensive commerciale de l'administration Trump, un rebond également alimenté par l'actualité des fusions-acquisitions et les premières publications de résultats.



Près de 30 minutes après le début des transactions, l'indice Dow Jones affichait un gain de 0,7% à 24.874,55 points et le S&P 500 de 0,51% à 2.788,23 points. Sur le Nasdaq, l'indice général montait de 0,46% à 7.752,49 points.



Au sein du Dow, Caterpillar et Boeing, deux des valeurs les plus sensibles aux fluctuations des tensions commerciales, prennent respectivement 0,86% à 137,9 USD et 0,86% à 343,52 USD.



DELTA AIR LINES MONTE APRÈS SES PROPRES RÉSULTATS



Autre soutien aux actions: l'actualité des fusions-acquisitions. L'éditeur de logiciels d'entreprise CA bondit ainsi de 18,2% après l'annonce de son rachat pour

18,9 milliards de dollars (16,2 milliards d'euros) en numéraire par le spécialiste des semi-conducteurs Broadcom. L'action de ce dernier chute de 17,44% à 200,98 USD. Avec cette chute, la capitalisation boursière de Broadcom revient à 86,6 milliards de USD.