L'ombre d'Evergrande plane encore sur les marchés

Bpost a annoncé jeudi soir quelques changements de direction. Le plus frappant est qu'Ilias Simpson prendra sa retraite à la fin de cette année en tant que PDG des activités Colis & Logistique en Amérique du Nord, alias Radial US. La direction sera reprise "avec effet immédiat" par Laura Ritchey, la COO de Radial US, et par Gary Crowe, le CFO de Radial US. Simpson restera chez Radial jusqu'à la fin de l'année "pour organiser le transfert et le pic de fin d'année avec Laura Ritchey et Gary Crowe".