L'optimisme de Trump gagne les marchés | Colruyt et Pernod Ricard grimpent | Inditex attaqué

Acacia Pharma , la société biopharmaceutique britannique cotée sur Euronext Brussels, a publié les données et analyses de son étude positive de phase 2 avec amisulpride (APD403), utilisé pour le traitement des nausées et des vomissements dus à la chimiothérapie, dans l'édition en ligne du magazine 'Supportive Care in Cancer'. C’est la publication officielle de l’Association multinationale de soins de soutien dans le traitement du cancer (MASCC).