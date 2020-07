L'optimisme domine sur les marchés avant la saison des résultats

La – très attendue – saison des résultats du deuxième trimestre démarre officiellement ce mardi à Wall Street avec les chiffres de JPMorgan Chase & Co, Citigroup et Wells Fargo. Plus que les dégâts de la pandémie du coronavirus, les investisseurs attendent principalement les prévisions des sociétés pour la seconde partie de l’année alors que le nombre de cas d’infections continue de grimper aux États-Unis. À Bruxelles, le spécialiste des technologies de l’image Barco et la société immobilière Wereldhave Belgium doivent présenter les résultats semestriels mercredi.