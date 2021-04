La BCE au coeur de l'attention des investisseurs

Spécialisée dans les diagnostics via son mini-labo Idylla , Biocartis a vu les volumes de ses cartouches de test grimper de 70% au premier trimestre 2021 par rapport à la même période de l’an dernier. La biotech a constaté une forte croissance aux USA grâce à la demande continue pour son test visant le SARS-CoV-2. La performance en Europe est supérieure aux attentes à la fois en oncologie et dans les maladies infectieuses.

Biocartis a confirmé ses prévisions pour 2021 qui comprennent notamment une hausse du volume des cartouches comprise entre 40% et 60% et entre 300 et 350 nouveaux Idylla installés.