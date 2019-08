"La BCE n'a pas encore atteint le plancher en terme de taux d'intérêt"

Resilux a publié des chiffres semestriels jeudi après la clôture. Le fabricant de préformes pour bouteilles PET a réalisé de très bonnes performances en termes de chiffre d'affaires . Les ventes ont augmenté de 11,3%. Cela est dû non seulement à la hausse des volumes , mais également à la hausse des prix des matières premières et aux effets positifs des taux de change .

Resilux a vendu 6,4% de plus de préformes et de bouteilles au cours du premier semestre. Malgré des conditions météorologiques moins favorables - le PDG Dirk De Cuyper parle clairement d’un "mauvais été" - les ventes ont augmenté dans la plupart des pays européens. La France a fait exception à la règle, où un client a retardé ses commandes.En Amérique du Nord, les volumes ont diminué en raison de la livraison tardive de machines.

Le chiffre d'affaires plus élevé ne se traduit toutefois pas par un profit plus élevé. Le bénéfice brut d’exploitation (EBITDA) a diminué de 4,3% et le bénéfice d’exploitation de 11,8%. Cela a tout à voir avec les nouvelles usines que Resilux a créées en Suisse et en Roumanie, projets dans lesquels des investissements importants ont également été réalisés.