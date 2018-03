La BCE renonce à augmenter le volume de ses rachats d'actifs, fin du "easing bias"

Les rincipaux extraits de la conférence de presse de Mario Draghi

→ UNE AMPLE STIMULATION MONÉTAIRE RESTE NÉCESSAIRE



"Un ample degré de stimulation monétaire reste nécessaire pour que les pressions inflationnistes sous-jacentes continuent d'augmenter et soutiennent les évolutions de l'inflation publiée à moyen terme. Ce soutien monétaire qui se poursuit est apporté par les achats nets d'actifs, par le stock conséquent d'actifs achetés et les réinvestissements à venir et la communication avancée sur les taux d'intérêt."



→ L'INFLATION SOUS-JACENTE RESTE MODÉRÉE



"Les mesures de l'inflation sous-jacente demeurent modérées et doivent encore montrer des signaux convaincants d'une tendance haussière durable."



→ SURVEILLANCE DES TAUX DE CHANGE



"Dans ce contexte (d'une inflation sous-jacente modérée) le conseil des gouverneurs continuera de surveiller les développements du taux de change et des conditions financières au regard de leurs possibles implications pour les perspectives d'inflation."



→ CROISSANCE PLUS RAPIDE



"Les informations qui nous parviennent, y compris les projections de nos équipes, confirment la dynamique de croissance forte et généralisée de l'économie au sein de la zone euro, dont il est attendue qu'elle connaisse une expansion à court terme à un rythme un peu plus soutenu qu'anticipé auparavant."