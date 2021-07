La Banque du Japon lance un programme climatique

La Banque du Japon (BoJ) a réduit ses prévisions de croissance pour 2021, mais a maintenu son opinion selon laquelle l'économie se dirige vers une reprise modérée. Elle s'attend désormais à ce que l'économie japonaise progresse de 3,8% au cours de l'exercice fiscal se terminant en mars 2022 et de 2,7% l'année suivante . Dans ses prévisions faites en avril, la BoJ avait prévu une croissance de l'économie de 4,0% pour l'exercice en cours et de 2,4% l'année suivante.

"Une pression à la baisse sur l'économie japonaise risque d'augmenter à cause de la propagation du Covid-19, incluant des variants", a noté la banque centrale. "D'un autre côté, si le déploiement de la vaccination s'accélère et qu'une demande de rattrapage pour la consommation de services se matérialise de façon anticipée, l'activité économique pourrait s'améliorer plus que prévu".