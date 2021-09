La Bourse de Hong Kong chute de près de 4%

Bonjour à toutes et tous! Bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, l'endroit idéal pour suivre en direct les principales tendances de l'actualité économique et financière de ce lundi 20 septembre 2021.

Les marchés financiers en Chine, Japon, Corée du Sud et Taïwan sont fermés aujourd'hui à cause d'un jour férié. Parmi les rares places asiatiques ouvertes, la Bourse de Hong Kong vit une séance très difficile: l'indice Hang Seng lâche 3,89% en raison des menaces qui pèsent sur le géant chinois du secteur Evergrande, au bord de la faillite, et qui pourraient avoir des conséquences sur l'économie du pays.