La Chine dope à nouveau les marchés

Bonjour à toutes et tous! Bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, l'endroit idéal pour suivre en direct les principales tendances de l'actualité économique et financière de ce mercredi 19 février 2020. Au menu: les investisseurs prendront connaissance de l'évolution de l'inflation au Royaume-Uni, de la balance commerciale au Japon et des mises en chantier aux États-Unis. Côté entreprises, on attend les résultats d'Aedifica, Ageas, Leasinvest à la Bourse de Bruxelles.