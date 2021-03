La Chine s'inquiète des bulles sur les bourses américaines et européennes

Mithra annonce le lancement commercial de son anneau contraceptif vaginal Myring en Italie. C'est le quatrième plus grand marché d’anneaux contraceptifs au monde, tant au niveau de la valeur commerciale que du volume, après les États-Unis, l'Allemagne et l'Espagne. Avec 2 millions d'anneaux vaginaux vendus par an, le marché italien des anneaux contraceptifs représente 22 millions d'euros par an, avec une croissance stable de 3% par an.