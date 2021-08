La Fed bientôt moins accommodante | Les bourses asiatiques baissent | Pleins feux sur Kinepolis

La réaction aux "minutes" de la Fed est contrastée entre les rendements obligataires américains et le dollar.

Le billet vert a bondi dans la perspective d'une prochaine réduction du soutien monétaire de la banque centrale et gagne encore 0,3% jeudi face à un panier de devises de référence, ce qui lui a permis de dépasser son dernier pic d'avril et de revenir à un plus haut depuis novembre dernier.