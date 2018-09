La Fed devrait relever ses taux, assemblée chez Colruyt, un broker dégrade Telenet

Les indices européens attendus stables

1. Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sans grand changement, la prudence dominant avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) qui interviendra dans un contexte de remontée des cours du pétrole et des rendements obligataires.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait grappiller 0,05% à l'ouverture, le Dax à Francfort progresserait de 0,2% tandis que le FTSE à Londres cèderait 0,03%.

3. La Fed rendra à 20h sa décision monétaire et publiera dans le même temps ses projections macroéconomiques, qui seront suivies à 20h30 d'une conférence de presse du président de l'institution Jerome Powell.

4. Les investisseurs pourraient aussi être attentifs à la rencontre prévue mercredi à New York entre Donald Trump et le Premier ministre japonais Shinzo Abe qui discuteront des relations commerciales bilatérales des deux pays.

5. Les Bourses asiatiques évoluent globalement dans le vert, soutenues notamment par la nette progression des places chinoises. Le fournisseur

d'indices MSCI a indiqué qu'il pourrait quadrupler le poids des grandes capitalisations boursières chinoises dans ses indices de référence. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale bondit de 1,93% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai gagne 1,56%.

6. Les rendements obligataires se maintiennent à des niveaux élevés en amont de la décision de politique monétaire de la Fed. Le rendement des Treasuries à dix ans évolue autour de 3,09%.



7. Le dollar profite peu des anticipations, déjà bien ancrées dans les cours, d'une hausse des taux de la Fed mercredi. De son côté, l'euro évolue en légère baisse, autour de 1,1760.

8. Les cours du brut se stabilisent non loin de leurs plus plus hauts atteints la veille, soutenus par la perspective d'une restriction de l'offre en raison des sanctions américaines à venir visant l'Iran. Le prix du baril de Brent se traite à 81,80 dollars contre un pic de quatre ans touché mardi à 82,55 dollars.