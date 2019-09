La Fed en ligne de mire

Bonjour à toutes et tous! Et bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, où vous pourrez suivre en direct les grandes tendances de l'actualité économique et financière de ce mercredi 18 septembre 2019.

Mais l'événement le plus important de la journée est bien sûr la réunion de la Réserve fédérale américaine et la conférence de presse de son président en soirée. Une majorité d'observateurs table sur une nouvelle baisse de 25 points du taux directeur, à 1,75%-2%. Notons toutefois que le scénario d'un statu quo est partagé par de plus en plus de monde. Que va donc annoncer Jerome Powell? Va suivre les ordres du président américain Donald Trump? Vous trouverez quelques éléments de réponse dans cet article: Le moral d'acier des ménages ne suffira pas à laisser la Fed inerte