La Fed joue à nouveau les pompiers sur les marchés

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée par les annonces de la Réserve fédérale sur son programme d'achats d'obligations d'entreprises qui ont éclipsé la crainte d'une reprise de l'épidémie liée au nouveau coronavirus avec la hausse des cas de contamination observée aux Etats-Unis et en Chine. L'indice Dow Jones a gagné 0,62% à 25.763,16 points. Le S&P-500 a pris 0,83% à 3.066,59 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,43% à 9.726,02 points.

La Fed a déclaré qu'elle allait adopter une approche indicielle pour se doter d'un portefeuille plus diversifié, ce qui a plu aux investisseurs. "Il ne fait aucun doute que le marché a apprécié. Qui n'aime pas avoir plus de gâteau?", a dit Robert Pavlik, responsable de la stratégie d'investissement et gérant de portefeuilles chez SlateStone Wealth. "Cela incite les traders à acheter des actions et à prendre plus de risques parce que la Fed a placé un filet de sécurité pour le marché obligataire et maintenu un contrôle accru sur les taux d'intérêt."