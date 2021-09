La biotech Hyloris annonce que Jean-Luc Vandebroek rejoindra la société en tant que Directeur Financier (CFO) . En plus de son nouveau rôle chez Hyloris, Jean-Luc restera administrateur non exécutif du conseil d'administration de Bone Therapeutics pendant une période de transition pour diriger une succession gérée.

"Ses antécédents démontrés en matière de financement en biotechnologie et de leadership exécutif seront [utiles] à mesure que nous élargirons davantage notre base d'actionnaires à l'échelle internationale et que nous nous préparons à la prochaine phase de croissance de notre entreprise. Nous restons sur la bonne voie pour tenir notre promesse d'élargir notre portefeuille de R&D avec 4 nouveaux produits candidats cette année et nous sommes impatients d'informer le marché de notre progression au cours de la période à venir", a commenté le CEO d'Hyloris, Stijn Van Rompay, dans un communiqué.