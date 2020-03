La Fed surprend encore les marchés... qui chutent

La production industrielle en Chine s'est contractée lors des deux premiers mois de l'année à son rythme le plus important en 30 ans (-13,5%) , alors que la propagation rapide du coronavirus et les strictes mesures imposées pour lutter contre l'épidémie ont lourdement affecté la deuxième puissance économique mondiale. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une progression de 1,5%.

L'impact de l'épidémie peut être contrôlé et ne se fera ressentir qu'à court-terme, a déclaré le BNS dans un communiqué, ajoutant que Pékin allait prendre des mesures supplémentaires pour compenser les effets de l'épidémie et rétablir l'ordre économique et social.