La bourse de Tokyo chute | Wall Street s'éloigne de ses records | Immobel ex-dividende

D'après les premières indications disponibles, Paris et Francfort ouvriraient sur une note stable mais l'Euro Stoxx 50 reculerait de 0,15% .

Lundi, les places européennes ont terminé en ordre dispersé alors qu'un certain attentisme se fait sentir sur les marchés en début d'une semaine riche en résultats d'entreprises , sans oublier la réunion monétaire de la Banque centrale européenne jeudi.

Aucun indicateur majeur n'est prévu à l'agenda du jour. Les investisseurs suivront avec encore plus d'attention les résultats trimestriels du jour, dont ceux de Danone et Atos à Paris, avant celle de Kering après la clôture et Johnson & Johnson notamment à Wall Street.