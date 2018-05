Repli en vue avec l'Italie dans le viseur, augmentation de capital pour Xior

La crise politique italienne reste au coeur des préoccupations

1. Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente à l'ouverture après leur forte baisse de la veille, qui s'est propagée à Wall Street puis aux places asiatiques.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 à Paris pourrait perdre 32 points, soit environ 0,6%, à l'ouverture, le Dax à Francfort pourrait grappiller six points (moins de 0,1%) et le FTSE à Londres abandonnerait cinq points.

3. La Bourse de Tokyo cède 1,6% à moins d'une demi-heure de la clôture et l'indice MSCI des valeurs d'Asie-Pacifique hors Japon recule de 1,52%.

4. A Wall Street, l'indice Dow Jones (-1,58%) et le Standard & Poor's 500 (-1,16%) ont subi mardi leur plus forte baisse en pourcentage sur une séance depuis un mois, un repli quasi général emmené par les valeurs bancaires: JPMorgan a cédé 4,27%, et Goldman Sachs 3,4%.

5. Sur le marché des changes, l'euro s'échange autour de 1,1535 dollar, non loin du plus bas de dix mois touché mardi en Europe à 1,1510.

6. Les nouvelles en provenance de Rome ne semblent pour l'instant pas en mesure de déclencher un rebond: selon plusieurs sources, Carlo Cottarelli, auquel le président italien Sergio Mattarella a confié lundi la mission de former un gouvernement intérimaire, envisage de renoncer à son mandat, ce qui

ouvrirait la voie à de nouvelles élections législatives dès le 29 juillet.

7. Au-delà des développements de la situation politique à Rome, la séance sera animée par une nouvelle série d'indicateurs économiques importants.