La guerre commerciale maintient les marchés dans le rouge

La semaine écoulée a été une très mauvaise semaine pour les marchés et un rebond des machés ne semblent, pour l'instant, pas à l'ordre du jour. Les investisseurs craignent les conséquences d'une guerre commerciale prolongée entre les États-Unis et la Chine et l'impact des nouvelles mesures annoncées récemment par le président Trump à l'encontre du Mexique.