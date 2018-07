La guerre commerciale s'intensifie et plombe les marchés, Asit Biotech, Mithra et Telenet à suivre

Rouge en vue en Europe, la guerre commerciale s'intensifie

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse à l'ouverture, dans le sillage des marchés asiatiques, après l'annonce par Washington de taxes supplémentaires sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises.

2. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien et le FTSE à Londres pourraient perdre autour de 0,7% à l'ouverture. Le Dax à Francfort reculerait pour sa part de 0,9%.

3. L'accalmie sur le front des tensions commerciales n'a donc pas duré. Le gouvernement américain a publié une liste portant sur 200 milliards de dollars (170 milliards d'euros) de produits chinois supplémentaires qui seront assujettis à des droits de douane, faute d'avoir trouvé un accord avec la Chine, ont annoncé mardi soir des représentants de l'administration américaine.

4. En Asie, la Bourse de Tokyo a perdu 1,2% après avoir cédé jusqu'à plus de 2% en séance. L'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de plus de 2% à l'approche de la clôture et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) abandonne 1,2%.

5. Donald Trump ne devrait pas tarder à faire reparler de lui puisque s'ouvre ce mercredi à Bruxelles un sommet de l'Otan.

6. Du côté des indicateurs, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des prix à la production aux Etats-Unis pour le mois de juin.

7. Asit Biotech est suspendue. Morgan Stanley a relevé son conseil sur Telenet et fixé son objectif de cours à 60,20 euros.