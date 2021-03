live

La hausse des rendements obligataires dicte la tendance | Première cotation pour Ekopak et Deliveroo

Les marchés actions asiatiques baissent, lestés par la hausse des rendements US. Les investisseurs attendent les détails du plan de relance américain. Mitsubishi UFJ Financial Group impacté par Archegos. Première cotation de Deliveroo et Ekopak ce mercredi.