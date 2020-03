La hausse devrait se poursuivre en Europe

Celyad termine son exercice 2019 avec une trésorerie de plus de 39 millions d'euros. Elle est jugée suffisante, "sur base du champ actuel d'activités", pour financer les charges d'exploitation et les besoins en investissement jusqu'au premier semestre 2021, lit-on dans un communiqué.



Les accords de licence et de collaboration de la société n'ont pas généré de revenus en 2019, là où ils se chiffraient à 3,1 millions d'euros un an auparavant.

Les dépenses de Recherche & Développement s'élèvent à 25,2 millions d'euros, en augmentation de 1,6 million d'euros à cause principalement des dépenses liées aux produits candidats précliniques et des investissements d'automatisation de production.