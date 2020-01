La main tendue de Trump rebooste les marchés

Bonjour à toutes et tous! Bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, l'endroit idéal pour suivre en direct les grandes tendances de l'actualité économique et financière de ce jeudi 9 janvier 2020.

Les marchés asiatiques ont largement rebondi alors que les États-Unis et l'Iran ont choisi la voie de l'apaisement. Hier, Trump n'a annoncé aucune nouvelle action militaire. Plus tôt dans la journée, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif avait déclaré que les tirs de roquettes avaient mis fin aux "mesures proportionnelles" pour l'élimination de Soleimani. À la Bourse de Tokyo, le Nikkei a gagné 2,31% à 23.739,87 points, faisant ainsi plus que compenser ses pertes de la veille.