"La demande est restée atone au cours des mois de juillet et d'août, tandis que le mois de septembre a montré une amélioration pour certaines applications automobiles, notamment les pneus et les batteries pour véhicules électriques", souligne le groupe dans un communiqué.

D'autres marchés ont été résilients comme l'électronique, la santé, les soins à la personne et la maison, l'agroalimentaire et les revêtements, tandis que l'aérospatiale civile, le pétrole et le gaz font toujours face à un environnement difficile.