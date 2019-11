La prudence reprend le dessus | Trading update de Nyrstar | Dernière séance pour Dexia

Le groupe spécialiste du zinc Nyrstar a vu son chiffre d’affaires diminuer de 18% au premier semestre, à 1,6 milliard d’euros. Cela résulte de la baisse des prix du zinc, du plomb, de l'argent et de l'or. En outre, elle a souffert de la baisse des volumes de production de fonderies de zinc et de plomb et des mines de zinc.