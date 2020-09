La reprise de l'économie chinoise n'émeut pas les investisseurs

Bonjour à toutes et tous! Bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, où vous pourrez suivre "minute par minute" les grandes tendances de l'actualité économique et financière de ce mardi 15 septembre 2020.

La Bourse de New York a gagné plus de 1% lundi, après deux semaines consécutives de repli, portée par les signes de progrès dans le développement d'un vaccin contre le COVID-19 et par une série d'importantes opérations de fusions-acquisitions (M&A). L'indice Dow Jones a gagné 327,69 points (1,18%) à 27.993,33. Le S&P-500, plus large, a pris 42,57 points, soit 1,27%, à 3.383,54. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 203,11 points (1,87%) à 11.056,65 points.