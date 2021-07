La saison des résultats commence | Bpost et D'Ieteren à suivre

On l'avait pressenti lors de son audition à la Chambre il y a un peu plus de trois mois: Dirk Tirez, le CEO ad interim de bpost , semblait taillé pour reprendre le poste à titre définitif. Dans sa présentation, puis ses réponses aux questions des députés, il avait manifesté à la fois une intime connaissance de l'entreprise et de ses rouages et un sens aigu de la communication, ainsi qu'une vision pour l'avenir...