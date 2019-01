La saison des résultats démarre en Europe, dans un climat morose

La croissance économique devrait ralentir cette année au plan mondial, selon une majorité des 1.378 CEO interrogés dans 91 pays par le bureau-conseil PwC. Et parmi les grands pays européens, les patrons d’entreprises les plus pessimistes sont les Belges, dont 14% tablent sur une stagnation et 45% sur un déclin, à comparer avec 32 et 29% respectivement pour la moyenne européenne et 28 et 29% pour la moyenne mondiale.