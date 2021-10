La saison des résultats prend son envol

Le géant agroalimentaire, propriétaire des eaux Evian et Badoit et des yaourts Activia, vise toujours un retour à une croissance rentable au second semestre et une marge opérationnelle courante globalement en ligne avec celle de 2020.



"À l’image de l’ensemble de notre secteur, et même au-delà, nous sommes touchés par l’accélération de l’inflation", a commenté le directeur général finances, Juergen Esser, cité dans un communiqué. "Si au départ, celle-ci concernait surtout le coût des matières premières, elle s’est généralisée et affecte désormais l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement, dans de nombreuses régions du monde. Dans ce contexte, nous redoublons nos efforts en matière de productivité et d’initiatives prix afin d’atténuer l’impact de cette inflation sur notre performance", a-t-il ajouté.