La séance démarre en forte hausse en Europe | Recticel s'envole

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture , les chiffres suggérant un ralentissement de l'épidémie de coronavirus dans plusieurs pays, la France et l'Italie notamment, favorisant les actifs risqués tandis que le pétrole recule après le report des discussions entre l'Arabie saoudite et la Russie .

L'épidémie de Covid-19 en Italie a fait 525 morts entre samedi et dimanche, soit la plus faible hausse du nombre de décès enregistrée en un jour depuis plus de deux semaines. En France, le nombre de décès en milieu hospitalier dus au coronavirus a de nouveau baissé entre samedi et dimanche, à 357 contre 441 samedi et 588 vendredi. En Allemagne, le nombre quotidien de nouveaux cas d'infection a diminué pour le quatrième jour consécutif et en Corée du Sud, il est passé sous 50 pour la première fois depuis fin février.