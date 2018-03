La sidérurgie européenne sous pression, Proximus bondit, Berenberg flashe sur MDxHealth

Trump enfonce les marchés, la sidérurgie sous pression, indécision sur le marché obligataire

1. Les bourses européennes baissent en début de matinée, les investisseurs s'inquiétant d'un bras de fer commercial entre les Etats-Unis et le reste du monde après la menace agitée par Donald Trump d'imposer des taxes sur les importations d'aluminium et d'acier.

2. Aux alentours de 10h, Francfort perdait 1,72%, Amsterdam 1,43%, Paris 1,36% et Londres 0,58%. L'indice paneuropéen DJ Stoxx 600 rétrogradait de 1,05%.

3. Le président américain a évoqué jeudi l'imposition de tarifs douaniers de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium, au risque d'entrer en conflit avec ses principaux partenaires commerciaux et suscitant l'inquiétude sur tous les marchés mondiaux.

4. Par ailleurs, la fébrilité était de mise "avant le scrutin italien et l'annonce des résultats du vote par correspondance des adhérents du SPD à l'accord de coalition négocié avec la CDU/CSU en Allemagne", ont complété les stratégistes de Aurel BGC.

5. Les valeurs sidérurgiques signent la plus forte baisse sectorielle en Europe (-2,23%) après le secteur automobile (-2,49%). Parmi celles-ci, le groupe sidérurgique russe Evraz baissait de 3%. Les compagnies minières n'étaient guère mieux loties: Anglo American s'enfonçait de 1,81%, Rio Tinto de 1,53% et BHP Billiton de 1%. Certaines sociétés du secteur de la défense et de l'aéronautique étaient aussi en franc repli telles Rolls-Royce (-1,21%) et Airbus (-2,37%).

6. ArcelorMittal cédait 3,52%. Le géant mondial de la sidérurgie et son rival japonais Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSM) ont annoncé vendredi un accord pour acquérir ensemble le groupe indien Essar Steel, dans le cadre de la procédure de liquidation de l'entreprise.

7. Le titre Vallourec grimpe de 1,2%vendredi, porté par l'annonce de prochains nouveaux droits de douane aux Etats-Unis sur les importations d'acier et d'aluminium, un projet susceptible de favoriser les producteurs de tubes en acier haut degamme face à leurs concurrents chinois.

7. Par ailleurs, quelques résultats d'entreprises dominaient la tendance. Lafarge a annoncé une perte nette de 1,6 milliard de francs suisses (1,38 milliard d'euros) en 2017, contre un bénéfice de 1,7 milliard un an plus tôt, plombé par des dépréciations d'actifs.

8. A la Bourse de Bruxelles, Proximus se démarquait avec un bond de 4,14% après l'annonce d'une progression de son chiffre d'affaires domestique sous-jacent et de sa base de clients. Le dividende est maintenu à 1,50 euro et le groupe télécom projette de verser le même montant pour ses résultats 2018 et 2019.

9. Le marché obligataire est tiraillé entre les craintes de poussée inflationniste, qui tirent les rendements à la hausse, et son statut d'actif refuge dans un contexte de marché nerveux, qui favorise la baisse des taux. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans évolue en baisse de près de trois points de base, à 0,614%, un plus bas depuis la fin janvier.

10. L'euro est stable à 1,2278 dollar.