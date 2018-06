La tendance baissière ne faiblit pas en Europe

La Bourse de New York a fini en légère baisse lundi, la bonne tenue du compartiment énergétique ayant permis au marché actions américain d'effacer une partie des pertes subies plus tôt en séance en réaction à la guerre commerciale qui se profile entre les Etats-Unis et la Chine. L'indice Dow Jones a cédé 0,41%, soit 103,01 points à 25.987,40. Le S&P-500, plus large, a perdu 5,79 points, soit 0,21%, à 2.773,87. Le Nasdaq Composite a même finalement terminé dans le vert, avec un gain infime de 0,65 points (+0,01%) à 7.747,03.