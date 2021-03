La tendance négative s'affirme sur les marchés

Contrairement à ce que la plupart des gens pensent et à ce qui se passe ailleurs dans le monde, il valait mieux détenir des obligations d’État belges que des actions cotées sur notre bourse depuis le début de ce siècle. Les obligations ont procuré, en effet, un rendement moyen de 5,5% par an (après inflation), alors que les actions n’ont rapporté que 3,3% (dividendes inclus) toujours en moyenne annuelle. C’est la principale conclusion d’une étude des professeurs Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton. Chaque année, ils calculent pour la banque d’affaires suisse Crédit Suisse les rendements à long terme de toutes sortes d’actifs.