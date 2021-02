Séance difficile en Europe | Tout le Bel 20 dans le rouge

Pour financer l'opération, Choice a lancé le 14 octobre une offre publique dans le but de lever 5 millions d'euros. À ce jour, environ 1,2 millions d'euros ont déjà été souscrits. Les investisseurs ont actuellement encore la possibilité de souscrire aux Units proposés par Choice à 250 euros la pièce. Une Unit représente, jusqu’au 23 février inclus, 25 actions Choice SA et une action de la Choice coop SC. Après cette date, une Unit représentera encore 20 actions Choice SA et une action de la Choice coop SC.

Les actions de Choice coop SC confèrent également un coupon ou e-voucher mensuel qui peut être vendu via le site internet par les investisseurs au prix fixe de 2,5 euros par coupon mensuel. Cet e-voucher donne droit à l’internet à moitié prix auprès de la société partenaire externe Hermes ou à la télévision à moitié prix auprès de la société partenaire externe Right Brain Interface SA.

Choice est un guide TV gratuit sur les réseaux sociaux qui permet aux utilisateurs de faire leur propre choix rapidement et facilement parmi toute la gamme de vidéos en ligne et de chaînes disponibles. Et ce, en partageant leurs playlists favorites sous forme de canaux virtuels. Choice est également une plateforme d’achat collectif offrant des services Internet et télévisuels à des tarifs avantageux à Anvers, Louvain et Hasselt.