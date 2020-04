Le Bel 20 en "bull market"

Le rebond des actions se poursuit en Europe, sur fond d'espoir de stabilisation de la pandémie de Covid-19. L'indice DJ Stoxx 600 gagne 2,5% et l'Euro Stoxx 50 2,93%.

Tous les secteurs progressent, avec en tête les secteurs les plus délaissés ces dernières semaines, comme les transports et loisirs (+8,12%) et les automobiles (+5,43%).