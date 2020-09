Le Bel 20 tout de vert vêtu | Biocartis ne convainc pas

Si l'action Biocartis signe la plus forte baisse de la séance, les analystes se disent néanmoins satisfaits des chiffres semestriels. "La réintroduction de la prévision annuelle est un signe clair de confiance. Dans l'ensemble, Biocartis livre un rapport solide compte tenu de l'environnement difficile et fait preuve de confiance pour le second semestre", soulignent les analystes de KBC Securities.