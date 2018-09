Le Nikkei au plus haut en 27 ans, le budget italien devrait freiner l'Europe boursière

Les indices européens attendus à l'équilibre et Milan en baisse, après le budget italien

1. Les Bourses européennes devraient ouvrir sur une note stable voire légèrement baissière, en dépit de la hausse observée à Wall Street et en Asie, après la présentation par le gouvernement italien d'un objectif de déficit pour 2019 plus élevé qu'escompté, ce qui pèse sur l'euro et devrait pénaliser les actifs du pays.

2. Le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,25% à l'ouverture, le Dax à Francfort cèderait 0,08% et le FTSE à Londres serait pratiquement inchangé. Le Footsie MIB à Milan est attendu en repli de 0,75% après une baisse de 0,62% la veille, sur fond de remontée des rendements des emprunts d'Etat émis par Rome.

3. Le gouvernement italien s'est entendu jeudi sur un objectif de déficit de 2,4% du produit intérieur brut dans le projet de budget pour 2019. Le Mouvement 5 étoiles (M5S, anti-système) et la Ligue (extrême droite) semblent ainsi avoir forcé la main au ministre de l'Economie, Giovanni Tria, qui prônait un déficit inférieur à 2% du PIB, voire de 1,6% seulement.

4. Plusieurs quotidiens rapportent vendredi que le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a appelé Giovanni Tria pour lui demander ne pas démissionner.

5. Outre le budget italien, les investisseurs devront digérer vendredi une salve de statistiques économiques, dont la première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois de septembre, à 11h, et les chiffres des revenus et dépenses des ménages américains en août, avec sa composante d'inflation, l'indice PCE, toujours très suivie (14h30).

6. La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, tirée par Apple et Amazon et soutenue plus généralement par la confiance dans la vigueur de l'économie américaine affichée par la Réserve fédérale, un message fort qui a accompagné sa décision de relever ses taux pour la troisième fois cette année.

7. L'euro se stabilise face au dollar, autour de 1,1640, après être tombé la veille à 1,1635, son plus bas niveau depuis le 17 septembre, pénalisé par les craintes entourant le budget italien.