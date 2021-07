Le S&P 500 et le Nasdaq terminent à des records, poussés par l'emploi US | Nyxoah grimpe pour ses débuts à Wall Street

La Bourse de New York a fini la semaine à des niveaux records vendredi, soutenue par les bons chiffres de l'emploi publiés plus tôt qui ont confirmé la vigueur de la reprise de l'économie américaine.

Les valeurs technologiques ont tiré les actions de Wall Street vers le haut, tandis que le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans a glissé à 1,432%. Les investisseurs ont craint une reprise plus forte que prévu et la perspective d'une inflation galopante qui pourrait obliger la Fed à réduire son soutien et à relever ses taux, ce qui nuirait aux actions technologiques dont la croissance et les flux de trésorerie sont plus éloignés dans le temps.