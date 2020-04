Le WTI sous 15 dollars | Baisse de taux en Chine | L'Europe donnée en hausse

MDxHealth , la biotech spécialisée dans le diagnostic moléculaire, annonce que sa filiale américaine, MDxHealth Inc., avait conclu un prêt "PPP" (Paycheck Protection Program) avec la US Small Business Administration (SBA) d'un montant de 2,3 millions de dollars dans le cadre de la loi américaine sur les aides, le secours et la sécurité économique.