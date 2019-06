Les indices européens en hausse en clôture, Wall Street reste proche des sommets

La Réserve fédérale a maintenu ses taux directeurs inchangés mercredi tout en ouvrant la voie à de possibles baisses de taux pouvant atteindre au total jusqu'à 50 points de base d'ici la fin de l'année, en réponse à un environnement économique de plus en plus incertain et au tassement de l'inflation anticipée.

Les futures de taux courts ont bondi après le communiqué de la Fed et les déclarations de Powell, au point que les traders parient de plus en plus sur trois baisses des taux d'ici la fin de l'année. La Bourse a monté, avec un indice S&P-500 qui a fini en hausse de 0,30%, tandis que sur le marché obligataire, le rendement à deux ans est tombé au plus bas depuis un an et demi autour de 1,75%. L'écart de rendement avec le 10 ans n'a jamais été aussi élevé depuis 16 mois.